Bevrijdingsdag: muziek, maaltijden en gesprekken over vrijheid

De veertien bevrijdingsfestivals hadden vrijdag op Bevrijdingsdag te maken met zeer diverse weersomstandigheden: waar in het ene deel van het land de zon scheen, moesten drie van de veertien festivals wegens zware regenval tijdelijk worden stilgelegd. Dat was het geval in Zwolle, Assen en Groningen.

“Gelukkig klaarde het op de meeste plekken in de loop van de middag op”, blikt het organiserende Nationaal Comité 4 en 5 mei terug in een persbericht. Volgens het comité was het een dag van muziek, maaltijden en gesprekken over vrijheid. Zo zagen vele duizenden bezoekers optredens van onder anderen Froukje, MEAU en Tabitha.

Verder werden er meer dan 500 Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waarvan 50 in Caribische gebiedsdelen van het koninkrijk. “Duizenden mensen kwamen samen om met elkaar te eten en te praten over vrijheid. De Vrijheidssoep van London Loy stond bij de meeste maaltijden op het menu: meer dan 35.000 blikken soep werden verspreid over het land.”

De Nationale Viering werd traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert aan de Amstel, in aanwezigheid van het koninklijk paar en de minister-president. Onder een heldere hemel keken honderden aanwezigen naar optredens van onder anderen Trijntje Oosterhuis, Jenny Arean, Alain en Dane Clark, Wibi Soerjadi, Dennis Kroon en Claude.