Brandweer: geen instortingsgevaar Willemstoren na trillingen

Volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar van de Willemstoren, een appartementencomplex van twaalf verdiepingen aan de Houtlaan in het centrum van Rotterdam. Bewoners in het gebouw vlak bij de Erasmusbrug voelden vrijdagavond trillingen, waarna de brandweer met een specialistisch team ruim twee uur lang onderzoek heeft gedaan naar instortingsgevaar. Daar was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio geen sprake van en het gebouw is dan ook niet ontruimd.

De eerste melding over de trillingen kwam volgens de woordvoerder vrijdagavond rond 21.40 uur binnen. “Met name mensen op de bovenste verdiepingen hebben trillingen gevoeld”, aldus de woordvoerder. Bewoners zeggen tegen het AD dat deze voelden als “een aardbeving”. Volgens de woordvoerder zijn zo’n tien bewoners na het incident zelfstandig naar beneden gegaan.

Een specialistisch team van de brandweer heeft vervolgens ter plekke samen met Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam onderzoek gedaan naar mogelijk instortingsgevaar. Hoewel daar geen sprake van was, gaat het onderzoek zaterdag wel verder. Ook de eigenaar van het pand is daarbij betrokken. “Er moet natuurlijk wel bedacht worden hoe dit heeft kunnen gebeuren en waar die trillingen vandaan komen”, aldus de woordvoerder.

Alle bewoners kunnen terugkeren naar hun woningen. Volgens de veiligheidsregio zou de eigenaar van het pand in gesprek zijn gegaan met de bewoners. Een aantal van hen zou zich niet langer veilig voelen in het pand.

De Willemstoren, die in 2018 werd gebouwd, huisvest volgens woningbelegger Vesteda 76 appartementen. Het gaat om huurwoningen die door Vesteda worden beheerd. Het bedrijf was vrijdagavond onbereikbaar voor commentaar.