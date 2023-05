Lintjes teruggestuurd wegens onderscheiding voor Mitchell Esajas

Drie mensen die vorige week een lintje kregen, hebben hun onderscheiding teruggestuurd als reactie op de benoeming van antiracismeactivist Mitchell Esajas tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zes anderen hebben bezwaren kenbaar gemaakt bij de Kanselarij der Nederlandse Orden en hebben gezegd te overwegen hun decoratie terug te sturen. Een woordvoerder van de Kanselarij bevestigt vrijdag berichtgeving hierover door NRC.

Esajas (35), een van de voormannen van protestbeweging Kick Out Zwarte Piet en antropoloog, kreeg vorige week woensdag de koninklijke onderscheiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Hij kreeg het lintje “voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme’’, meldde de Kanselarij der Nederlandse Orden, die over de onderscheidingen gaat.

Volgens NRC riep de benoeming veel reacties op op sociale media, waaronder negatieve. Sommigen zouden een lintje voor hem ongepast vinden. Zelf zegt Esajas tegen NRC dat hij zowel positieve als negatieve reacties heeft gekregen. Dat mensen hebben gezegd dat hij en anderen eropuit zijn om de Nederlandse cultuur te vernietigen noemt hij “zorgwekkend en problematisch” in de krant.

“Als mensen meer historisch besef hadden en kennis van de koloniale geschiedenis, dan zouden ze denk ik meer openstaan voor andere geluiden en perspectieven”, aldus Esajas tegen NRC. Over de decoratie laat een woordvoerder van de Kanselarij nog weten dat Esajas “gedurende een lange tijd vele activiteiten heeft ontplooid waarmee hij van waarde is voor een grote groep mensen”.

Antropoloog Esajas is een van de initiatiefnemers en leiders van The Black Archives, een centrum dat de geschiedenis van zwarte Nederlanders verzamelt. Ook leidt hij het New Urban Collective, dat jongeren van kleur wil helpen. Met Kick Out Zwarte Piet demonstreert Esajas al jaren tegen de figuur Zwarte Piet. Ook was hij betrokken bij Black Lives Matter-protesten tegen racisme en discriminatie.