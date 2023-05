Bevrijdingsdefilé Wageningen droog en zonder problemen verlopen

Het bevrijdingsdefilé in Wageningen is volgens organisator Wageningen45 zonder problemen verlopen. Er waren voorzorgsmaatregelen getroffen vanwege mogelijk noodweer voor met name de zeer hoogbejaarde Britse en Canadese veteranen die aan het defilé deelnamen, maar zij hebben hun eretocht nog net voor het ging regenen kunnen volbrengen. Het defilé en de voorafgaande herdenking van de capitulatie in 1945 hebben vele duizenden toeschouwers getrokken, schat de gemeente.

Het traditionele bevrijdingsdefilé werd geopend door veteranen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Zeventien Britten zijn naar Nederland gebracht door de London Taxi Charity Service, een organisatie die al 75 jaar reizen van oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog naar Frankrijk, België en Nederland mogelijk maakt. De Britten, van wie de oudste 99 jaar is, gaan zaterdag weer naar huis.

Aan het defilé deden ruim 1500 veteranen mee. Zij werden voor Nederland uitgezonden naar onder andere Korea en Nieuw Guinea, maar ook naar recentere missies in bijvoorbeeld Afghanistan en Kosovo. Daarnaast liepen enkele detachementen Unifil-militairen mee. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven maakte een deel van de tocht in een jeep mee.

In Wageningen is vrijdagmiddag het Gelderse bevrijdingsfestival begonnen. Daar zijn volgens de gemeente tienduizenden mensen op af gekomen. De organisatie waarschuwt voor paraplu’s in verband met mogelijk onweer.