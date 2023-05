Rutte en Froukje geven startsein bevrijdingsfestivals

Minister-president Mark Rutte heeft samen met zangeres Froukje op het bevrijdingsfestival in Zwolle het bevrijdingsvuur ontstoken. Daarmee zijn alle bevrijdingsfestivals in Nederland officieel van start gegaan.

De fakkel met het vrijheidsvuur, dat vanuit Wageningen kwam, werd rond 13.00 uur naar het festivalterrein gebracht. Op het podium sprak Rutte de aanwezige festivalgangers in Zwolle toe. Hij had het onder meer over het bezoek van president Volodymyr Zelensky aan Nederland donderdag. “Het was een indrukwekkend bezoek”, zei hij. “Gisteren stonden we allemaal twee minuten stil om te herdenken en gedenken. Straks brandt het vuur van de vrijheid. Maar niet alleen voor ons maar ook voor de mensen in Oekraïne.”

Vervolgens nam Rutte de fakkel over en ontstak hij samen met Froukje het vuur. De zangeres bracht daarna samen met de Oekraïense zangeres Roxolana haar nummer Ik wil dansen ten gehore.

Froukje is dit jaar samen met Tabitha en MEAU ambassadeur van de vrijheid. Vrijdagochtend zijn ze vanaf vliegbasis Gilze-Rijen per helikopter vertrokken naar festivals in het land. De hele dag maken ze een tournee langs verschillende steden.

Froukje treedt behalve in Zwolle ook op in Groningen, Den Haag en Haarlem. MEAU is te zien in Roermond, Assen, Almere en Utrecht. Tabitha staat in Leeuwarden, Zwolle en is ook bij het 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam.