Het bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen wordt ontruimd vanwege naderend slecht weer. Dat heeft de organisatie gemeld.

Het programma is tijdelijk stilgelegd en op dit moment loopt het veld leeg, laat organisator Ebel Jan van Dijk weten. Zodra het weer het toelaat, worden de optredens hervat.

De brandweer in Groningen waarschuwt voor “extreem slecht weer” dat richting de provincie trekt. Over het hele land trekken fikse buien over die kort en hevig kunnen uitpakken.