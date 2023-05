Organisatie bevrijdingsfestival Rotterdam: we zitten vol

Het is erg druk op het bevrijdingsfestival in Het Park in Rotterdam. De organisatie laat weten dat er niemand meer wordt toegelaten. “Dames en heren we zitten vol! Kom A.U.B. niet meer naar het terrein”, zo meldt Bevrijdingsfestival Zuid-Holland op sociale media.

“Houd onze socials in de gaten, we keep you updated wanneer we weer plek hebben”, aldus de organisatie. Op een video op Twitter is te zien dat mensen over de hekken klimmen om zo toch nog binnen te komen. Vrijdagavond staan onder anderen DeWolff en Goldband op het programma van het gratis festival.

Eerder op de dag riep het bevrijdingsfestival in Assen op om niet meer naar het festivalterrein te komen vanwege het slechte weer. Ook in Zwolle en Groningen lag het festival tijdelijk stil vanwege de slechte weersomstandigheden.