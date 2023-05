Dijkgraaf: student met helft studiepunten naar tweede jaar

Een eerstejaars student aan de universiteit of hogeschool kan straks met de helft van het aantal studiepunten doorgaan naar het tweede jaar. Dat wil minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs). Hij wil met het aanpassen van het bindend studieadvies (bsa) het welzijn van studenten verbeteren.

Eerstejaars moeten momenteel nog gemiddeld 45 van de 60 studiepunten halen om door te mogen gaan naar het volgende jaar. Dijkgraaf wil dit terugbrengen naar maximaal 30. Aan het eind van het tweede jaar moet een student 60 studiepunten hebben gehaald om verder te kunnen gaan.

“Te veel druk werkt verlammend, kan leiden tot slechtere leerprestaties en vertroebelt zo het beeld of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding”, zegt Dijkgraaf.

De minister wil ook dat de begeleiding van studenten wordt verbeterd. Zo moeten de onderwijsinstellingen verplicht in gesprek met studenten die hun bsa niet dreigen te halen. Bovendien moeten zij tijdig worden geïnformeerd over uitzonderingen bij persoonlijke omstandigheden als ziekte, het moeten verlenen van mantelzorg of het overlijden van een naaste.

In het coalitieakkoord hadden de vier regeringspartijen al afgesproken om het bsa te versoepelen. Het al dan niet halen van het bsa betekent voor veel studenten extra stress, aldus de coalitiepartijen. Het was tot dusver niet bekend wat de norm zou worden.