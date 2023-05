Tweede verdachte (16) aangehouden voor explosie Rotterdam

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie bij een flat op de Sint Andriesstraat in Rotterdam. De 16-jarige Rotterdammer is maandag opgepakt, meldt de politie. Eerder werd ook al een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van wapenbezit, woensdag beslist een rechter of hij langer vast moet blijven.

De explosie vond op 21 februari plaats bij de voordeur van een woning op de derde etage van een flatgebouw in de wijk Bloemhof. Rond 11.00 uur ging een explosief af. De bewoonster van de flatwoning waar de explosie plaatsvond, moest behandeld worden in het ziekenhuis. Op drie van de vier verdiepingen waren de ruiten uit woningen geslagen. Meerdere huizen werden ontruimd omdat het er niet meer veilig was.

In Rotterdam en omgeving zijn dit jaar al tientallen incidenten geweest met explosies en beschietingen. Op maandag stond de teller op 55, meer dan heel vorig jaar. Veel incidenten zouden het gevolg zijn van ruzies tussen criminelen door bijvoorbeeld verdwenen of gestolen partijen drugs.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke zei maandag zich zorgen te maken over het veiligheidsgevoel van de mensen die in zijn politieregio wonen.