Bed-bad-brood moet gericht zijn op terugkeer; anders geen geld

Voor staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is het coalitieakkoord heilig. Daarom wil hij de bed-bad-broodregeling behouden en deze uitbreiden tot een landelijk dekkend netwerk, zoals in het regeerakkoord staat. Keiharde voorwaarde is wel dat de zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) altijd gericht moet zijn op terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning, zoals VVD, D66, CDA en ChristenUnie als coalitie met elkaar hebben afgesproken.

Als gemeenten dat niet willen, moeten zij de voorziening zelf betalen. Doen ze dat niet, dan moet deze sluiten, zei Van der Burg in debat met de Tweede Kamer. Veel partijen waren verbolgen over het plotselinge schrappen van de regeling en eisten opheldering.

“Ik kan geen deal sluiten met gemeenten als zij daarin niet het zinnetje ‘altijd gericht op terugkeer’ willen opnemen”, zei de staatssecretaris. Hij weet dat gemeenten daar veel moeite mee hebben. Maar zonder deal komt er vanaf 2024 geen financiering meer vanuit zijn ministerie, waarschuwde hij. Van der Burg weet wat de maatschappelijke gevolgen daarvan kunnen zijn. “Daarom zeg ik tegen gemeenten dat we tot een deal moeten komen. Anders zwerven ze bij hen op straat.”

Het budget voor de LVV moet Van der Burg nog binnen zijn eigen budget voor asielopvang vinden. “Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt, maar welke weet ik nog niet.” Het gaat om in ieder geval jaarlijks 24 miljoen euro, maar kan hoger worden als er meer LVV’s komen naast de bestaande in Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Gemeenten dragen nu jaarlijks zo’n 6 miljoen euro bij.

Van der Burg had in de besprekingen over de voorjaarsnota het verzoek voor extra budget voor de LVV neergelegd, zei hij in antwoord op de vele kritische vragen. Volgens hem is er nooit sprake van geweest dat die voorziening zou worden stopgezet. Dat verzoek is niet door het kabinet gehonoreerd. “Er moest worden bezuinigd.”

Volgens Van der Burg is hij niet teruggefloten over de LVV door coalitiegenoten, in tegenstelling tot wat Haagse ingewijden dinsdag aan het ANP lieten weten. Wel heeft hij dinsdag een gesprek gehad met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte, nadat er binnen D66 onrust was ontstaan, zei de staatssecretaris.

Op “nadrukkelijk verzoek” van Paternotte heeft Van der Burg dinsdagavond een briefje aan de Kamer gestuurd met de boodschap dat de voorziening blijft en hij zich daarmee houdt aan gemaakte coalitieafspraken.