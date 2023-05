Politie schiet op automobilist die inreed op agenten

De politie heeft woensdag op een automobilist geschoten die bij het Zuid-Hollandse Den Hoorn is ingereden op agenten. De bestuurder van de auto raakte daardoor gewond, meldt de politie

Politiemensen gingen op de A15 nabij Barendrecht achter een auto aan vanwege gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder negeerde een stopteken en reed vervolgens de snelweg op. Bij Den Hoorn ging hij van de snelweg (A4) af, stopte en reed vervolgens achteruit in op de agenten die hem hadden achtervolgd. Daarop schoot een van de politiemensen, waardoor de verdachte gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De Rijksrecherche onderzoekt het incident omdat de politie heeft geschoten.