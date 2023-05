Gedenkstenen in Deventer voor overleden Molukse KNIL-soldaten

Deventer plaatst volgende week vrijdag gedenkstenen voor overleden Molukse KNIL-soldaten op twee begraafplaatsen in de gemeente. Op de begraafplaatsen liggen ruim zestig Molukse militairen begraven. De gemeente plaatst de stenen als “erkenning van het aangedaan onrecht en een eerbetoon aan de Molukse militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en hun echtgenotes”, laat de Overijsselse gemeente weten.

Na de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesiƫ moesten de Molukse soldaten op dienstbevel naar Nederland, in afwachting van de door hen gewenste eigen staat. Die staat is er nooit gekomen en de Molukkers keerden nooit meer terug. Volgens de gemeente woont sinds de jaren 60 in Deventer een grote groep Molukkers, met name in de wijk Keizerslanden.

Deventer geeft nabestaanden van de overledenen een kleinere gedenksteen, die ze zelf op een graf kunnen plaatsen. Op die kleinere stenen staat het KNIL-embleem, naam en legernummer van de dode. De Molukse gemeenschap beschouwt dat als “een waardig eerbetoon op meer dan 12.000 kilometer van hun geboortegrond”, zegt Wiet Tutupoly namens de gemeenschap.

Deventer heeft al eerder de grafrechten tot 2050 overgenomen van de eerste generatie Molukkers die in Nederland en in de gemeente arriveerde. Meer Nederlandse gemeenten nemen het grafrecht van Molukkers over en zijn bezig met het oprichten van monumenten en gedenkstenen.