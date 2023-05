Meeste D66-leden willen monarchie houden

De leden van D66 worstelen met de vraag of de monarchie nog wel van deze tijd is. Op een partijcongres in de RAI in Amsterdam stemde een meerderheid tegen een motie die uitspreekt dat de partij voor afschaffing is. Maar de voorstemmers vormden wel een forse minderheid.

Dat de kwestie de partij verdeelt, werd duidelijk toen leden voor de microfoon een pleidooi voor of tegen de motie konden houden. Tientallen D66’ers sloten aan in de rij om hun zegje te doen. En toen de motie bij handopsteken in stemming werd gebracht, bleek het niet mogelijk de uitslag vast te stellen. Er moest een schriftelijke stemming aan te pas komen.

D66 is op papier voor een ceremonieel koningschap, waarin de vorst geen politieke rol heeft. De jongerenafdeling van de partij, Jonge Democraten, wil dat daar verandering in komt. Voormalig partijleider Alexander Pechtold schaarde zich afgelopen week achter hun oproep.

“Wij vinden het heel jammer dat de motie is verworpen”, zegt voorzitter Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. “Een democratie waarin het staatshoofd wordt aangewezen door erfopvolging is wat ons betreft geen echte democratie.” Hij vermoedt evenwel dat veel D66’ers waarde hechten aan de “verbindende factor” van het koningshuis.

Daarnaast speelt koudwatervrees mogelijk een rol. Een gekozen staatshoofd zou ook zomaar Caroline van der Plas kunnen worden, zo waarschuwde een van de insprekers. Zij bracht met haar partij BBB de gevestigde partijen, ook D66, een gevoelige nederlaag toe bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart.