SGP-voorman: ‘verdeeld en machteloos’ kabinet past bescheidenheid

Het kabinet straalt vooral “verdeeldheid en machteloosheid” uit, vindt SGP-voorman Kees van der Staaij. In een toespraak op de partijdag van de streng christelijke partij roept hij de coalitiepartijen op bescheiden te zijn en hun “gebrek aan slagkracht” niet te verhullen door met “nog meer ambitieuze plannen” te komen.

Van der Staaij is bijvoorbeeld blij dat het kabinet plannen om de kinderopvang bijna gratis te maken, vanwege zorgen over de uitvoerbaarheid met twee jaar heeft uitgesteld. “Wat de SGP betreft maken we er afstel van, en investeren we in plaats daarvan in minder lasten voor álle gezinnen.”

Politiek Den Haag zou volgens Van der Staaij er beter aan doen niet alles te “proberen te beheersen en reguleren”. Hij zou liever zien dat veel meer wordt overgelaten aan wat hij “de sluimerende krachten in de samenleving zelf” noemt.

Van der Staaij vreest ook dat de ambities van het kabinet ten koste gaan van gezonde overheidsfinanciën, een bekend stokpaardje van de gereformeerde partij. Met veelal geleende miljarden “werd soms vrede gekocht in een verdeelde coalitie, maar wel door een onverstandig voorschot te nemen op de toekomst”, aldus de SGP-leider.