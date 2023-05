Kaag waarschuwt voor gevaren AI voor democratie: het beest groeit

D66-leider Sigrid Kaag is beducht voor de gevaren die kunstmatige intelligentie (AI) met zich meebrengt voor de democratie. “Het beest groeit”, zegt zij in een toespraak voor het D66-partijcongres in de RAI in Amsterdam.

Technologische vooruitgang is “een groot goed”, benadrukt Kaag. Maar sommige ontwikkelingen zorgen volgens haar ook voor vervreemding. “De Twitterdemocratie reduceert het publieke debat tot op zijn best een ordinaire schoolpleinruzie. En dan druk ik mij nog beleefd uit.”

Op het gebied van AI is de zelflerende chatbot ChatGPT “nog maar het begin”, zegt Kaag. Zij ziet met name risico’s in de mogelijkheden om met behulp van AI nepvideo’s te maken. “De manipulatie van beeld vervaagt de grens tussen nep en echt.” Daardoor zal volgens Kaag “wereldwijd wantrouwen gevoed worden”.

AI kan volgens Kaag ook een instrument zijn voor kwaadaardige regimes om invloed uit te oefenen in andere landen. “Het risico op buitenlandse be├»nvloeding en ondermijning van verkiezingen, is desastreus voor de democratie.”

Daarnaast waarschuwt Kaag voor de gevolgen voor mensen zelf. “Banen zullen verdwijnen”, verwacht zij. “In landen met arbeidstekorten zal dat misschien voelen als een welkome ontwikkeling. Maar het verder afbrokkelen van de middenklasse zou de nekslag kunnen zijn voor het broze vertrouwen in de instituties van de democratie.”

Kaag wijt de nederlaag van D66 en vrijwel alle andere gevestigde partijen bij de jongste Provinciale Statenverkiezingen aan toegenomen onzekerheid en ongelijkheid. “Mensen ervaren ongelijkheid in status, ongelijkheid in verdeling van winst en welvaart.” Dat voedt volgens Kaag het wantrouwen. “Dat is het echte probleem.”