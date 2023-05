Wat burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb betreft heeft Feyenoord het landskampioenschap verdiend. ​”Al het harde werken heeft vandaag geresulteerd in een welverdiend kampioenschap”, laat hij weten in een eerste reactie. “Wat een prachtige dag en wat een prachtige sfeer, in De Kuip en in de stad. Morgen gaan we het elftal met vele fans toejuichen op de Coolsingel. Samen maken we er een feestelijke huldiging van.”