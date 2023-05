In Tilburg is zondagavond een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde aan het Bart van Peltplein in de Brabantse stad, zo laat de politie weten. Daar staat onder meer een supermarkt, die open was toen de schietpartij gebeurde.

De dader of daders zijn ervandoor gegaan en verder is volgens de politie nog veel onduidelijk. Het slachtoffer krijgt medische hulp en de politie zet de directe omgeving af voor onderzoek.