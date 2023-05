Milieudefensie: Shell leeft klimaatvonnis rechter niet na

Shell houdt zich niet aan het klimaatvonnis van de rechter volgens Milieudefensie. De organisatie, die twee jaar terug een rechtszaak tegen de energiereus won, geeft het duurzaamheidsbeleid van Shell in een voortgangsrapport “een dikke onvoldoende”. Het rapport verschijnt in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering, die op 23 mei is.

De rechtbank in Den Haag bepaalde dat de CO2-uitstoot van Shell in 2030 drastisch moet zijn verminderd, met 45 procent. Dat geldt zowel voor de directe uitstoot die het bedrijf veroorzaakt als voor de uitstoot die ontstaat wanneer klanten van Shell gas, benzine of andere brandstoffen gebruiken. Ten aanzien van de eigen uitstoot was het vonnis het hardst: daar geldt een resultaatverplichting.

Shell heeft zichzelf ten doel gesteld om de eigen uitstoot te halveren tegen 2030, maar Milieudefensie wijst erop dat dit maar zo’n 5 procent van de totale uitstoot is die het bedrijf veroorzaakt. De pijn zit wat de milieuorganisatie betreft in de overige 95 procent, die komt door gebruik van brandstoffen van Shell. Voor het verminderen van die uitstoot legde de rechter een “zwaarwegende inspanningsverplichting” op.

Shell-topman Wael Sawan heeft duidelijk gemaakt dat hij geen heil ziet in het verminderen van olie- en gasproductie, omdat de wereld die energiebronnen volgens hem nog lang nodig heeft. Het bedrijf zet liever in op CO2-compensatie via natuurprojecten en het afvangen en opslaan van CO2. Milieudefensie vindt dat geen echte oplossingen.

Volgens het rapport ging vorig jaar 8 procent van de investeringen van Shell naar energie uit zon en wind. Fossiele brandstoffen blijven de voornaamste focus. Nine de Pater van Milieudefensie heeft daar geen goed woord voor over. Ze vindt dat Shell zich groener voordoet dan het is, terwijl het concern met een winst van bijna 40 miljard dollar over vorig jaar veel meer zou kunnen doen.

Shell ontkent in een reactie dat het de rechterlijke uitspraak negeert. “Elke suggestie in deze richting is misleidend. Shell zet actief stappen om aan het vonnis te voldoen terwijl de uitkomst van het hoger beroep wordt afgewacht.” Tegelijkertijd vindt Shell dat “aspecten van het vonnis gewoon niet haalbaar – of zelfs redelijk – zijn om van Shell, of welk bedrijf dan ook, te verwachten”. Problemen heeft Shell vooral met het punt dat de uitstoot van klanten omlaag moet, terwijl die klanten daar zelf niet toe verplicht zijn.