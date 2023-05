Selectie en staf Feyenoord aangekomen op stadhuis voor huldiging

De spelersgroep, trainers en staf van Feyenoord zijn rond 11.30 uur aangekomen op het stadhuis in Rotterdam voor de huldiging van het zondag behaalde kampioenschap.

Spelers en trainersstaf worden ontvangen en toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Om 12.00 uur zal Feyenoord het bordes van het stadhuis opgaan en worden toegejuicht door tienduizenden mensen.

De Coolsingel, het Hofplein en omgeving staan al enkele uren vol met supporters van de club. Ze zingen liederen en de stemming is uitbundig. Een enkeling steekt vuurwerk af.

De huldiging is omgeven met veel veiligheidsmaatregelen. Er is veel politie op de been en er geldt een verbod op het gebruik van alcohol tot het einde van de huldiging. Na de wedstrijd van zondag hield de politie zo’n honderd mensen aan, veelal voor kleine vergrijpen.

Rotterdam hoopt op een herhaling van het feest in 2017. De huldiging, toen bezocht door naar schatting 150.000 mensen, verliep destijds zonder grote incidenten.