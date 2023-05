Bendeleider Peter S. krijgt 10 jaar cel voor drugshandel

Peter S. (60) uit Eersel heeft dinsdag een celstraf van tien jaar gekregen. De rechtbank in Den Bosch achtte hem schuldig aan het leidinggeven aan een criminele organisatie, aan grootschalige productie, handel en invoer van cocaïne en crystal meth en het witwassen van 4,8 miljoen euro.

Tegen S. was in maart vijftien jaar cel geëist. In de zaak waren nog elf mensen verdacht. Tien van hen werden veroordeeld tot straffen tot zeven jaar cel. Eén verdachte werd vrijgesproken.

Justitie had S. al omschreven als beroepscrimineel. Hij is in het verleden al eens veroordeeld tot elf jaar cel vanwege de export van miljoenen MDMA-pillen. Volgens de officieren van justitie waren de verdachten voortdurend op zoek naar locaties, chemicaliën en hardware, “alsof ze handelden in pakken hagelslag”.

De rechtbank oordeelde dat er miljoenen euro’s in de criminele organisatie omgingen. “De hoofdverdachte had op papier geen cent te makken en belasting betalen was niet aan hem besteed. Ondertussen leefde hij echter in weelde, bracht langere tijd door op een luxejacht op de Seychellen en reisde de wereld rond.”