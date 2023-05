Minister Hoekstra volgende week naar China voor overleg

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) reist volgende week naar China, zei hij donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij zal daar onder andere spreken met zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang. Hoekstra zei in Beijing “makkelijke en moeilijke onderwerpen” aan de orde te zullen stellen.

Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat weer een lid van het kabinet naar China gaat. Er zijn sindsdien al wel Chinese bewindslieden in Nederland geweest. Vorige week was de Chinese vicepresident Han Zheng nog op bezoek in Den Haag. Hij sprak toen met premier Mark Rutte.

De relatie met China is de afgelopen jaren veranderd. De Tweede Kamer staat bijzonder kritisch tegenover de Chinese regering. De mensenrechtenschendingen in Xinjiang werden door de Kamer als genocide betiteld. Dat leidde tot een boze reactie uit Beijing.

De Kamer heeft de banden aangehaald met Taiwan dat door China wordt gezien als een afvallige provincie. In de zomer wil een Kamercommissie Taiwan bezoeken. Verder is er scherpe kritiek op de houding van China in de oorlog in Oekraïne. China onderhoudt warme betrekkingen met Rusland.

In China viel het besluit van het kabinet niet goed om de export van bepaalde chipmachines van ASML te beperken. Ook het feit dat inlichtingendienst AIVD China de grootste bedreiging voor de economische veiligheid in Nederland noemt, zette kwaad bloed bij de Chinese autoriteiten.

Premier Rutte sprak vorig jaar november al wel met de Chinese leider Xi Jinping tijdens een ontmoeting van de leiders van de G20 op het Indonesische eiland Bali. Xi heeft de premier toen uitgenodigd voor een bezoek aan zijn land. Mogelijk gaat Rutte later dit jaar die kant op.