14 klimaatactivisten aangehouden bij ontruiming protest op UvA

De politie heeft dinsdagavond veertien mensen aangehouden bij het ontruimen van een door klimaatactivisten bezette hal van de Roeterseilandcampus, een complex van de Universiteit van Amsterdam. Ze worden verdacht van onder meer “lokaalvredebreuk en weerspannigheid”, meldt de politie op Twitter. Het gebouw is ontruimd en overgedragen aan de universiteit.

De activisten hadden de hal bezet omdat ze willen dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt. Daarom zijn er deze weken ook protesten bij andere academische instellingen.

De demonstranten hadden eerder gezegd dat ze in het UvA-gebouw wilden overnachten. De UvA liet weten dat demonstreren mogelijk is, maar dat overnachten in een van de gebouwen niet is toegestaan. Eerder dit jaar was er ook een klimaatprotest bij een gebouw van de universiteit. Dertig mensen werden toen opgepakt.

De betogers zeggen nu dat de universiteit nog altijd niet ingaat op hun eisen. De UvA besloot in februari om voorlopig geen nieuwe samenwerkingen met bedrijven als Shell aan te gaan. Over bestaande samenwerkingen zou een brede discussie komen. Maar de activisten betwijfelen of dat echt tot verandering gaat leiden.

Vorige week waren er klimaatprotesten bij de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de TU’s van Delft en Eindhoven en op de landbouwhogeschool Van Hall Larenstein in het Gelderse Velp. De politie maakte een einde aan enkele acties. De Universiteit Utrecht besloot na het protest om klimaatverandering voortaan een noodtoestand te noemen. Dat deed de Erasmus Universiteit ook. Later deze maand willen activisten ook demonstreren bij de universiteit in Wageningen.