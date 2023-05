Raad Staphorst: we laten ons niet van buitenaf zeggen hoe het moet

Staphorst wil zelf de regie houden over hoe zaken in de Overijsselse plaats geregeld worden. Inwoners voelen zich gekwetst als “mensen van buitenaf” komen vertellen “hoe wij het in Staphorst moeten doen”. Dat hebben vrijwel alle fracties in de gemeenteraad van Staphorst dinsdagavond gezegd tijdens de bespreking van een rapport over de gewelddadigheden rondom de intocht van Sinterklaas in november vorig jaar.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wilde demonstreren tijdens de Staphorster intocht. Een deel van de inwoners was het daar niet mee eens en wachtte de demonstranten van KOZP en waarnemers van Amnesty International op bij de afrit Staphorst op de A28. De tegenstanders gingen tekeer tegen de demonstranten, die doodsangsten hebben uitgestaan volgens burgemeester Jan ten Kate van Staphorst.

De schrijvers van het rapport concluderen dat de gemeente in de voorbereiding op de intocht en de demonstratie “naïef” is geweest en er te veel op heeft vertrouwd dat het allemaal wel goed zou gaan. Daar is Ten Kate het mee eens. Ook onderschrijft hij dat er niet voldoende aandacht is geweest voor het grondrecht op demonstreren. “Dit mag nooit meer gebeuren”, zei hij dinsdag. Dat vond de gemeenteraad ook, maar SGP, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelangen zochten de oorzaak van het geweld vooral in de “onwenselijke bemoeienis van KOZP met de intocht die wij hier op onze manier geregeld hebben”.

Volgens het CDA leeft in Staphorst “diepe onvrede over de landelijke kritiek op hoe wij hier leven”. Gemeentebelangen stelde dat Staphorst “wordt weggezet als een achterlijk deel van Nederland. Die negatieve beeldvorming heeft ervoor gezorgd dat jongeren hebben opgetreden zoals ze hebben gedaan en dat ouderen dat niet hebben afgekeurd.” De PvdA ziet de onvrede en onrust ook, maar waarschuwde: “Staphorst is geen vrijstaat. Grondrechten gelden hier ook.” De raad heeft het gebruikte geweld vorig jaar direct veroordeeld.

Het is nog niet bekend of geweldplegers vervolgd gaan worden. Staphorst is samen met politie en Openbaar Ministerie begonnen met het organiseren van een dialoog met alle betrokkenen bij de intocht vorig jaar. Uit die dialoog moet blijken of de intocht dit jaar probleemloos kan verlopen. Als burgemeester Ten Kate in september denkt dat dat niet gaat lukken, gaat de sinterklaasintocht in Staphorst dit jaar en mogelijk ook in de jaren daarna niet door. De raad stemde dinsdagavond unaniem in met dit voorstel van het college van B en W.