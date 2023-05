PEC Zwolle gehuldigd voor promotie naar Eredivisie

PEC Zwolle wordt zaterdag gehuldigd voor het binnenhalen van promotie naar de Eredivisie. Het feest rond de voetbalclub uit Zwolle wordt gehouden in Park de Wezenlanden, net buiten de binnenstad en naast het provinciehuis van Overijssel, en begint om 17.00 uur. Er zijn onder meer optredens van artiesten en dj’s. De huldiging begint om 18.00 uur.

PEC heeft de promotie al geruime tijd binnen, maar kan ook nog kampioen worden. De club staat in punten gelijk met koploper Heracles Almelo, maar heeft een slechter doelsaldo. Met 42 doelpunten tegen hebben de Almeloƫrs een doelsaldo van +59. Dat van PEC Zwolle is +55, waardoor de strijd om de titel pas in de laatste speelronde wordt beslist. Die wordt vrijdag gespeeld, alle clubs in de Eerste Divisie komen dan om 20.00 uur in actie. Heracles speelt thuis tegen Jong Ajax, PEC moet naar Noord-Brabant voor de uitwedstrijd tegen Helmond Sport.

Als PEC het kampioenschap binnenhaalt, dan is er zaterdag een rondvaart door de Zwolse grachten. Die begint dan om 17.15 uur.