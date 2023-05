Belangrijke dag voor landbouwakkoord, ogen gericht op LTO

Het overleg over het landbouwakkoord nadert woensdag zijn ontknoping. Dan zal duidelijk worden of het kabinet afspraken heeft kunnen maken die de boerensector perspectief bieden. De ogen zullen vooral gericht zijn op de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Landbouwminister Piet Adema zei vrijdag nog dat een akkoord zonder handtekening van de boerenlobbyorganisatie “weinig zin heeft”.

LTO stelde eerder nog een ultimatum dat vorige week maandag afliep. Ondanks dit drukmiddel, was de organisatie niet tevreden over de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord. De concepttekst werd afgewezen, omdat er “forse bijsturing” nodig was. Daarop besloten de betrokken partijen verder te praten op 17 mei. Dan moet er echt een definitief akkoord op tafel liggen, zei LTO toen.

Maar minister Adema was daar vrijdag nog allerminst zeker van. “Dat moeten we afwachten de komende periode”, zei hij, vijf dagen voor het belangrijke overleg zou plaatsvinden. Volgens hem lagen er nog steeds “een paar hele stevige thema’s waar we uit moeten komen”. Naast de onderhandelingen aan de hoofdtafel, wordt ook een-op-een overlegd over gevoelige onderwerpen. Adema streeft een goed akkoord na “met draagvlak”. Hij wijst erop dat de afspraken over de landbouw die gelden tot 2040 niet vallen of staan bij enkele dagen.

De onderhandelingen duren nu al langer dan verwacht. Het conceptakkoord lekte dinsdag nog uit via RTL Nieuws. Uit die stukken kwam naar voren dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen. Wel zouden boeren een hogere marge overhouden. Het is nog niet bekend waar de hogere prijzen terechtkomen, maar bronnen zeggen dat deze niet alleen worden opgebracht door de consument. Ook moeten boeren meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. Hiermee wordt waardevermindering van landbouwgrond deels gecompenseerd.

Boerenactiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie reageerden kritisch. Zo zei voorman van FDF Mark van den Oever sceptisch te zijn over de plannen. Een woordvoerder van Agractie denkt dat de plannen niet bijdragen aan het welzijn van boeren. “Zolang de consument voor de goedkoopste prijs blijft gaan en de overheid niet volledig wil meebetalen is er wat ons betreft geen duurzaam perspectief voor de boeren”, aldus de zegsman. FDF nam trouwens niet deel aan de gesprekken over het landbouwakkoord, Agractie stapte eruit. LTO wilde dinsdag niet reageren.