Rekenkamer controleert of belastinggeld juist wordt besteed

De Rekenkamer brengt op Verantwoordingsdag woensdag een voor politiek Den Haag belangrijke reeks rapporten uit. Daaruit moet blijken of het kabinet de boekhouding na twee jaar onvoldoendes eindelijk op orde heeft. Maar de Algemene Rekenkamer kijkt ook naar wat er is gekomen van de plannen van het kabinet voor 2022 en of de miljarden aan belastinggeld juist zijn besteed.

Verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd, is daarmee de tegenhanger van Prinsjesdag: er worden geen voorstellen gepresenteerd, maar al aangekondigde plannen worden gecontroleerd. Belangrijk is vooral of een door minister Sigrid Kaag aangekondigde taskforce ervoor heeft gezorgd dat het financieel beheer van het kabinet op orde is. Vanwege de gebrekkige boekhouding tijdens de coronacrisis, kreeg het kabinet vorig jaar opnieuw een flinke tik op de vingers van de Rekenkamer.

Die controleur ziet trouwens niet alleen toe op de rechtmatige besteding van belastinggeld. De afgelopen jaren vroeg de Rekenkamer onder meer aandacht voor de aanpak van natuurbranden, informatiebeveiliging van het Rijk, de beperkte daling van geuroverlast, de wildgroei aan belastingregelingen en algoritmes bij het Rijk die niet voldeden aan de basisvereisten. Ook waarschuwde de toezichthouder voor problemen bij de Belastingdienst, de stroperige schade- en versterkingsregelingen voor bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen en aanhoudende problemen bij Defensie.

Het verantwoordingsonderzoek richt zich op het vorige begrotingsjaar, in dit geval dus 2022. Vorig jaar is de begroting opnieuw vaak tussentijds aangepast. Dit gebeurde onder meer omdat het kabinet moest inspelen op de oorlog in Oekraïne en de hoge (energie)prijzen als gevolg daarvan.

Naast de Staat van de Rijksverantwoording over 2022, publiceert de Rekenkamer verantwoordingsonderzoeken over de ministeries en verschillende fondsen, zoals het gemeentefonds en het Nationaal Groeifonds. Minister Kaag overhandigt het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2022 en de departementale jaarverslagen aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarna biedt waarnemend president Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer de verantwoordingsrapporten aan.