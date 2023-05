Nederlandse film van Steve McQueen woensdag in première in Cannes

De Nederlandse documentaire De Bezette Stad van de Brits-Amsterdamse regisseur Steve McQueen beleeft woensdagochtend de wereldpremière op het prestigieuze Festival van Cannes. De 4,5 uur durende film over de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten in Amsterdam wordt buiten competitie vertoond.

De Bezette Stad is de enige Nederlandse film in het hoofdprogramma dit jaar. Het is de eerste titel na openingsfilm Jeanne du Barry die op deze editie draait. De documentaire wordt vertoond in Debussy, de op één na grootste zaal van het festivalpaleis. De Nederlandse producent Floor Onrust en haar crew zullen bij de wereldpremière aanwezig zijn.

De film van McQueen is gebaseerd op het boek Atlas Van Een Bezette Stad van zijn vrouw, journalist Bianca Stigter. In het boek uit 2019 geeft zij een beeld van de Nederlandse hoofdstad tijdens de bezettingsjaren. Regisseur McQueen maakt in de documentaire een connectie tussen de oorlogsjaren en het heden.

McQueen, die een Oscar won voor zijn epos Twelve Years A Slave, heeft tijdens de twee ‘coronajaren’ in Amsterdam gedraaid voor de film. Het camerawerk is verzorgd door Lennert Hillege. De Bezette Stad zal later dit jaar in de Nederlandse bioscopen worden uitgebracht.