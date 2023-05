Defensievakbonden: gebreken in beveiliging ‘ernstig’

De gebreken in de beveiliging bij militaire objecten leiden tot bezorgdheid bij de defensievakbonden, maar komen ook niet geheel onverwacht. Jean Debie, voorzitter van de militaire vakbond VBM, noemt de bevindingen van onderzoekers van de Algemene Rekenkamer “ernstig”. “Hier moeten op korte termijn maatregelen worden genomen.”

Debie spreekt van een logisch gevolg van de bezuinigingen die Defensie de afgelopen decennia hebben getroffen. “In een paar jaar is er meer dan 2,5 miljard euro bezuinigd. Dat heeft effect op de hele organisatie.” Hoewel er de afgelopen jaren weer geld is toegezegd, duurt het volgens de voorzitter nog wel even voordat alles weer op orde is. “Wij pleiten er al een tijd voor dat structureel minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product naar Defensie gaat.”

Een team van de Rekenkamer testte onder meer de beveiliging van acht militaire objecten zoals vliegtuigen en datacentra. Bij de helft was de beveiliging niet op orde. Het testteam wist over hekken te klimmen en door een elektrisch bediende toegangspoort te glippen. Passerende militairen stelden geen vragen.

Van dat laatste schrikt Arjen Rozendal, bestuurder bij defensiebond AFMP. “Dan is er ook iets mis met het algemene veiligheidsbewustzijn van het personeel.” Hoewel volgens hem 100 procent veiligheid niet bestaat, vindt hij het “ongekend” dat het is gelukt om zo vaak binnen te komen. “Dan zit er structureel iets fout.”

Rozendal zegt dat het personeel onvoldoende gehoor krijgt bij de legerleiding om meer geld vrij te maken voor de bezetting bij de beveiligingsorganisatie. “Er zijn te weinig mensen om het werk te doen.” Dit soort berichten raakt de defensiemedewerkers volgens de vakbondsbestuurder. “Als dit gebeurt, zoals eerder ook met journalist Alberto Stegeman, dan balen ze daar stevig aan. Ze rekenen zich dat bovengemiddeld aan.”