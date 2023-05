Kuipers: slechte verantwoording zegt niet dat uitgaven niet deugen

Dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ruim 5 miljard euro aan uitgaven niet goed kan verantwoorden, wil volgens minister Ernst Kuipers niet zeggen “dat de gelden niet goed besteed zijn”. Kuipers benadrukt wel dat hij het “onvoldoende rapportcijfer” dat VWS van de Algemene Rekenkamer heeft gekregen “zeer ter harte” neemt.

“Het is echt een belangrijk signaal”, zegt Kuipers over de bevindingen van de Rekenkamer. “Het niveau van verantwoording moet beter, dat zal een langetermijnaanpak vergen.”

De Rekenkamer oordeelt zeer hard over VWS: voor het derde jaar op rij is het financieel beheer van het ministerie “ernstig onvolkomen”. De onderzoekers erkennen dat dit voor een deel te maken heeft met corona-uitgaven, waarover snel moest worden beslist in voorgaande jaren, maar ze zien ook los daarvan problemen. De basisboekhouding is eveneens niet op orde en aan de cultuurverandering die nodig is om orde op zaken te stellen, wordt te weinig aandacht besteed.

“In het hele ministerie is blijvend besef nodig van het feit dat het financieel beheer en verantwoording niet op orde zijn, terwijl de coronacrisis voorbij is”, schrijft de Rekenkamer. Kuipers zegt wel dat zijn ministerie er “hard mee bezig” is om uitgaven beter te verantwoorden, maar de Rekenkamer vindt dat te langzaam gaan: “We maken ons zorgen over het tempo waarin structurele verbeteringen in het financieel beheer worden gerealiseerd”, klinkt het.

Volgens Kuipers zijn de financiĆ«le tekortkomingen op zijn departement “niet allemaal issues die je eenvoudig kunt oplossen”. VWS verwacht op de volgende Verantwoordingsdag een betere beurt te maken dan dit jaar.

In totaal gaf VWS vorig jaar ruim 31 miljard euro uit.