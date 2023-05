Douane vindt ruim 700 kilo cocaïne in haven Vlissingen

De douane heeft dinsdagmiddag in de haven van Vlissingen 708 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. De drugs werden aangetroffen tijdens een reguliere controle en hebben volgens een woordvoerder een straatwaarde van ruim 53 miljoen euro. Het gaat om een voor Zeeuwse begrippen grote vangst, meldt de woordvoerder.

Het was de afgelopen dagen onrustig in Vlissingen. Drie nachten achtereen werden er vermoedelijke uithalers aangehouden in het havengebied. Volgens de politie waren die verdachten mogelijk op zoek naar een partij van 50 kilo cocaïne die de Belgische douane afgelopen week had onderschept en die in een container onderweg was naar Vlissingen.

Vorige maand werd nog 656 kilo cocaïne gevonden tijdens een controle in de haven van Vlissingen. Ook die drugs zaten verstopt tussen een lading bananen.