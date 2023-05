Rotterdam blij met meer mogelijkheden sluiten panden na geweld

Het stadsbestuur van Rotterdam is blij met de ruimere bevoegdheden voor burgemeesters om woningen te sluiten of op te treden tegen criminelen die met beschietingen en wapens wijken onveilig maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wijziging van de Gemeentewet die dit regelt.

In de nieuwe situatie kunnen burgemeesters een woning sluiten als er bijvoorbeeld een explosief bij de woning wordt geplaatst of wanneer wapens worden aangetroffen. Dat mogen zij straks ook als de openbare orde rond de woning is verstoord door ernstig geweld of dreiging daarmee, en ook als dat wordt gevreesd. Nu kunnen burgemeesters alleen woningen sluiten als de openbare orde wordt verstoord of als sprake is van ernstige woonoverlast.

“De burgemeester probeert de openbare orde te herstellen”, aldus de woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb. “Hij probeert een gevaar weg te nemen door een pand te sluiten. In de overweging om een pand te sluiten is van belang in hoeverre de openbare orde is geschaad. Daarbij is ook van belang of er nog sprake is van een dreiging. Om herhaling te voorkomen is een sluiting duidelijk zichtbaar. Met andere woorden: dat duidelijk is dat de burgemeester maatregelen heeft getroffen. Als duidelijk is op welke woning in een portiekflat de aanslag is gericht, dan kan ook een woning in een portiekflat worden gesloten.”

Dit jaar is in Rotterdam tot nu toe achttien keer een pand gesloten, blijkt uit cijfers van de gemeente. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er in Rotterdam 54 incidenten met excessief geweld. Bij 37 incidenten ging het om explosies en bij zeventien incidenten om beschietingen. Van de 37 explosies waren 36 explosies gericht op een pand, waarvan 29 op een woning.

Van veel van die incidenten wordt door de politie vermoed dat ze verband houden met drugscriminaliteit. In Rotterdam zijn 33 verdachten aangehouden voor de extreem geweld-incidenten van dit jaar. Acht van de 33 verdachten waren jonger dan 18 jaar. De soms jonge leeftijd van de verdachten baart Rotterdam zorgen.

Rotterdam heeft samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht, de zogeheten G4, gelobbyd bij de Tweede Kamer om te komen tot ruimere bevoegdheden voor de stadsbesturen. In Utrecht zijn dit jaar vier woningen gesloten en in Amsterdam één, na twee explosies. “In het hele land is sprake van een toename van het aantal dreigingen met extreem geweld,” zegt een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.