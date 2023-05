Illegale dienst voor internet-tv uit de lucht, vier arrestaties

Vier mensen zijn dinsdag opgepakt bij de ontmanteling van een illegale dienst voor internet-tv. De dienst had honderdduizenden abonnees, melden de fiscale recherche FIOD en de Europese politiedienst Europol.

De dienst werd aangeboden vanuit Den Helder. Klanten betaalden ongeveer 10 euro per maand. Daarmee konden ze illegaal naar ruim 10.000 tv-zenders kijken en naar streamingdiensten als Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN en Disney+.

Het datacentrum in Den Helder, het hoofdkwartier van de dienst, is dinsdag doorzocht. De rechercheurs doorzochten ook gebouwen in Amsterdam, Den Haag, Almere, Enschede, Hengelo en Den Helder op zoek naar contant geld, dat daar mogelijk werd witgewassen. Volgens de FIOD zijn “grote bedragen” contant geld in beslag genomen, net als computerapparatuur, vijf auto’s, administratie en bankrekeningen.