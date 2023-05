Rosenmöller leidt gezamenlijke senaatsfractie GroenLinks/PvdA

Paul Rosenmöller wordt voorzitter van de gezamenlijke fractie die zijn partij GroenLinks in de Eerste Kamer gaat vormen met de PvdA. Dat hebben de leden van de fractie unaniem besloten, zo melden de partijen. PvdA’er Mei Li Vos wordt vicevoorzitter.

Voormalig politiek leider Rosenmöller is nu al fractievoorzitter van GroenLinks in de senaat, Vos is dat voor de PvdA. De twee partijen trokken bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart samen op en kondigden vooraf aan één fractie te gaan vormen in de Eerste Kamer.

Rosenmöller noemt het “eervol” die gezamenlijke afvaardiging te mogen gaan leiden. “We zijn onderdeel van iets nieuws. In deze tijd van veel afsplitsingen bundelen wij juist onze krachten om Nederland socialer en groener te maken.”

Veel zetelwinst heeft de linkse samenwerking nog niet opgeleverd. GroenLinks blijft volgens een prognose van de ANP Verkiezingsdienst op acht zetels, de PvdA wint er eentje en komt op zeven. De verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer door de leden van de Provinciale Staten is volgende week. Kleine verschuivingen zijn nog mogelijk door strategisch stemmen.