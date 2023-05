‘Schoon water’ is speerpunt in coalitieakkoord Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland zet in het nieuwe coalitieakkoord vooral in op verbetering van de waterkwaliteit. Het college, dat bestaat uit vier bestuurders van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen, hoopt met “een combinatie van veel verschillende maatregelen” te zorgen voor schoon water in de regio. Nieuwkomer BBB won de waterschapsverkiezingen in maart en kwam met vier zetels in het bestuur van het hoogheemraadschap. Natuurterreinen beschikt over twee zogeheten geborgde zetels en deed dus niet mee aan de verkiezingen.

In het coalitieakkoord is waterkwaliteit het meest uitgewerkte onderdeel, vooral vanwege de urgentie daarvan. Eind 2027 moeten de doelen die in de Europese kaderrichtlijn staan zijn behaald. “Delfland werkt er hard aan om dit te bereiken”, aldus de onderhandelaars. “Aanvullend is een grotere en deels andere inspanning nodig. Bijvoorbeeld door extra te investeren in handhaving, participatie en nieuwe werkwijzen in de waterketen.”

Het gebied dat onder Delfland valt, bevat veel glastuinbouw. Het hoogheemraadschap gaat daarin “gerichter maatregelen nemen en effectiever handhaven” ter bevordering van de waterkwaliteit. Ook moet de verspreiding van chemische stoffen beperkt worden. “Indien nodig kiezen wij voor onorthodoxe stappen.” Zo onderzoekt Delfland of dit mogelijk is door de stroomrichting van het water aan te passen.

Van de 21 waterschappen in Nederland heeft inmiddels ruim een derde een coalitieakkoord.