Extinction Rebellion verwacht 2700 actievoerders bij A12-blokkade

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) verwacht zo’n 2700 deelnemers bij de zevende blokkade van de A12 aankomende zaterdag. Als die inschatting klopt, zijn er net iets minder demonstranten dan bij de vorige blokkade op 11 maart. In de afgelopen maanden trokken de A12-blokkades juist steeds meer actievoerders.

Extinction Rebellion blokkeerde de A12 voor het eerst op 6 juli 2022. Toen sloten ongeveer negentig mensen aan. De politie greep in en tientallen mensen werden aangehouden. Sindsdien waren er steeds meer demonstranten bij de blokkades. In januari dit jaar nam het aantal aanhangers nog sneller toe. Voorafgaand aan die blokkade op 28 januari kregen acht Extinction Rebellion-activisten een gebiedsverbod voor dat deel van de A12.

De activisten hadden op sociale media opgeroepen tot het blokkeren van de A12. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de blokkades “gevaarlijk en ontwrichtend” en oproepen tot deelname was daarom “opruiing”. Door het gebiedsverbod ontstond veel ophef. In januari en maart deden respectievelijk 1000 en 3000 demonstranten mee aan de blokkade. Nog eens duizenden demonstranten kwamen af op de solidariteitsdemonstratie van andere maatschappelijke organisaties op het viaduct boven de A12.

Ook aankomende zaterdag is er weer een steunactie vanuit andere organisaties. Bovendien kunnen inmiddels weer alle activisten die dat willen, aansluiten bij de A12-blokkade. De gebiedsverboden zijn na uitspraken van de rechtbank opgeheven. De gemeente Den Haag benadrukt wel dat het blokkeren van wegen niet is toegestaan.

Extinction Rebellion (XR) schat het aantal deelnemers in op basis van hoeveel mensen in de daarvoor bestemde Telegram-kanalen zitten. De actiegroep geeft trainingen als mensen mee willen doen met blokkades. “Het liefst willen we dat demonstranten die de A12 blokkeren ook zo’n training hebben gevolgd. De supportdemonstratie is wat laagdrempeliger”, aldus een XR-woordvoerster.

Met de blokkades wil de actiegroep de orde verstoren om daarmee te demonstreren tegen fossiele subsidies. De locatie is uitgekozen omdat de Utrechtsebaan, zoals dat stuk A12 in Den Haag heet, tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt. XR wijst erop dat Nederland in 2013 al beloofde om uiterlijk in 2020 subsidies stop te zetten die schade aan het milieu opleveren.