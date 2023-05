Rutte ontvangt Poolse premier om te spreken over oorlog Oekraïne

Minister-president Mark Rutte ontvangt woensdag de Poolse premier Mateusz Morawiecki om over de oorlog in Oekraïne te spreken. Ook de aankomende NAVO-top en thema’s als concurrentievermogen en migratie zullen onderwerp van gesprek zijn.

Polen speelt een grote rol in de oorlog in Oekraïne. Zo stuurt het land veel militair materieel naar het buurland en zette de Poolse premier zich in om Rusland harder te straffen door bijvoorbeeld handel met het land tegen te gaan. Ook worden veel Oekraïense vluchtelingen in Polen opgevangen.