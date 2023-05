Pim Fortuyn Prijs toegekend aan Vlaamse politicus Bart De Wever

De Vlaamse politicus en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever krijgt dit jaar de Pim Fortuyn Prijs. Volgens de jury durft hij “zonder meel in de mond de moeilijke thema’s van onze tijd zoals integratie en immigratie aan de orde te stellen. Zijn kritische stem is daardoor onmisbaar in politieke debatten.”

De Pim Fortuyn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici die volgens de organisatie strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat. De winnaar is donderdag bekendgemaakt in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

De Wever is leider van de Vlaams-nationalistische partij N-VA. Hij keert zich volgens de jury onder meer tegen dreigingen uit de “hoek van woke”. De politicus wordt geregeld bedreigd uit verschillende hoeken, onder meer door radicale moslimjongeren en drugscriminelen. “Dit alles weerhoudt hem niet om met elegante en scherpe bewoordingen de dogma’s en clichés van de multiculturele samenleving te ontrafelen”, aldus de jury van de prijs.

De andere genomineerden waren misdaadverslaggever Mick van Wely, journalist Kitty Herweijer, de Iraans-Nederlandse activiste Atti Bahadori en haar dochter Nieloefaar en tv-presentator Roderick Veelo.

De Pim Fortuyn Prijs bestaat uit een wisselbokaal. Vorig jaar ging die naar schrijfster Lale Gül. De jury wordt gevormd door voorzitter Simon Fortuyn, hoogleraar en publicist Afshin Ellian, psychiater en columnist Esther van Fenema en JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans.

Politicus Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 in Hilversum doodgeschoten, aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen waaraan hij met zijn Lijst Pim Fortuyn (LPF) zou meedoen.