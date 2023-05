Hoe de reiswereld in twee jaar tijd drastisch is veranderd

Als gevolg van de pandemie is de reiswereld drastisch veranderd. Het is nog maar kort geleden dat de grenzen werden gesloten, vliegtuigen aan de grond bleven en hotels en restaurants werden gedwongen hun deuren te sluiten. Inmiddels is de reiswereld weer volop draaiende maar de herstart is wel gepaard gegaan met enkele belangrijke veranderingen in het landschap van de reisindustrie. Een aantal trends op een rij:

Lokale reizen

Een van de grootste veranderingen is de groeiende populariteit van lokale reizen. Met de beperkingen op internationaal reizen en onzekerheid over de situatie in het buitenland, kozen veel mensen ervoor om hun eigen land of regio te verkennen. Volgens een enquête uitgevoerd door Booking.com, gaf 59% van de ondervraagden aan dat ze van plan waren om in 2021 binnenlands te reizen in plaats van internationaal, een stijging ten opzichte van 2020, toen slechts 43% van de ondervraagden aangaf binnenlands te reizen. Maar het zoeken naar lokale ervaringen en verborgen pareltjes in de buurt groeit nog steeds aan populariteit en heeft geleid tot een groei van het aanbod aan lokale accommodaties, activiteiten en rondleidingen.

Digitale transformatie

Een andere belangrijke verandering in de reiswereld is de digitale transformatie. Door de afgelopen jaren zijn veel reisbedrijven gedwongen om hun digitale aanwezigheid te versterken. Dat gaat van online boeken en betalingen tot digitale check-ins en toegang tot kamersleutels via mobiele apps. Een onderzoeksrapport van McKinsey & Company over de reisindustrie voorspelt dat deze trend zich zal voortzetten en dat bedrijven die digitale platforms aanbieden een voorsprong zullen hebben in de reiswereld. De reisindustrie richt nu op het verminderen van contact en het bieden van veilige en gemakkelijke online ervaringen voor reizigers.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een ander belangrijk aspect dat een blijvende verandering in de reiswereld zal zijn. Veel reisbedrijven hebben hun beleid aangepast om reizigers meer flexibiliteit te bieden bij het wijzigen of annuleren van reserveringen. Maar ook al lopen reizigers nu minder risico bij het annuleren of wijzigen van plannen, het kan geen kwaad om toch een reisverzekering af te sluiten voor onverwachte situaties zoals een nieuwe pandemie of veranderende weersomstandigheden door klimaatveranderingen.

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne zullen ook blijvende zorgen zijn voor reizigers. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst een volgende pandemie zijn opwachting maakt. Bovendien zal klimaatverandering helaas ook voor veranderende weersomstandigheden zorgen waarin de zekerheid van reizen lang niet altijd gegarandeerd zijn. Een doorlopende reisverzekering is dan ook een verstandig idee. Hotels, luchtvaartmaatschappijen en andere reisbedrijven zullen naar verwachting blijven investeren in het verbeteren van hun veiligheids- en hygiëne-protocollen om reizigers te beschermen tegen infecties en ziekten. Dit kan onder meer betekenen dat er meer aandacht wordt besteed aan de reiniging en ontsmetting van accommodaties en transportmiddelen, evenals de invoering van gezondheidscontroles bij aankomst op luchthavens en andere transportknooppunten.

Duurzaamheid

Ten slotte zal duurzaamheid een belangrijke overweging zijn voor reizigers. De pandemie heeft de aandacht gevestigd op de impact van reizen op het milieu en de lokale gemeenschappen. Volgens een enquête uitgevoerd door Booking.com, gaf 53% van de ondervraagden aan dat ze van plan waren om duurzamer te reizen na de pandemie. Steeds meer reizigers zijn op zoek naar manieren om hun impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan lokale economieën en culturen. Dit kan betekenen dat ze kiezen voor duurzamere accommodaties en vervoerswijzen, lokaal geproduceerd voedsel eten en deelnemen aan activiteiten die het milieu niet schaden.