Sony mikt op herstel vraag naar smartphonecamera’s

Het Japanse tech- en gamesbedrijf Sony lijkt zich voor te bereiden op een mogelijk herstel van de vraag naar smartphones en daarmee op een toenemende vraag naar de camera’s die het bedrijf voor mobiele telefoons maakt. Sony is namelijk in gesprek om meer land te kopen in de buurt van zijn fabriek voor beeldsensoren in de Japanse prefectuur Kumamoto.

De lokale krant Kumamoto Nichinichi meldde eerder al dat Sony, dat onder meer camera’s maakt voor de iPhones van Apple, flink wil investeren in een tweede fabriek voor beeldsensoren op de nieuwe locatie. Tijdens een bijeenkomst met investeerders verklaarde de baas van de chipdivisie Terushi Shimizu dat Sony verwacht dat zijn aandeel in de wereldwijde markt voor beeldsensoren 60 procent zal bedragen tegen het boekjaar dat begint in april 2025. Sony heeft nu een marktaandeel van iets meer dan 50 procent.

De baas van de chipdivisie sprak daarbij wel van een “moeilijkere marktomgeving” voor beeldsensoren dit jaar. Het grootste deel van de beeldsensoren van Sony wordt gebruikt in smartphones, waarvan de verkopen flink zijn gedaald, met name in China, de grootste markt voor mobiele telefoons ter wereld.

“Terwijl we toekomstige onzekerheden in het achterhoofd houden, bereiden we ons voor op de lange termijn, om ervoor te zorgen dat we groeikansen kunnen benutten wanneer de markt zich in de toekomst herstelt”, aldus Shimizu.

Sony jaagt ook op de groeiende vraag naar beeldsensoren voor auto’s. De sensoren waarmee beelden elektronisch vastgelegd kunnen worden zijn namelijk essentieel voor zelfrijdende auto’s. Het bedrijf verwacht dat de omzet van autosensoren in het boekjaar tot en met maart zal verdubbelen. Sony streeft er daarbij naar om in één tot twee jaar winst te kunnen maken op deze sensoren.