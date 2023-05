Kritische vragen Zeeuwse Statenleden na uitbreidingsplan Roompot

De Zeeuwse Statenfracties van PvdA/GroenLinks, BBB, D66, Partij voor Zeeland en JA21 hebben bij Gedeputeerde Staten een aantal kritische vragen neergelegd over het plan van Roompot Vakantieparken voor uitbreiding van een park met 29 hectare op Noord-Beveland. De fracties wijzen erop dat er veel maatschappelijke onrust is ontstaan over het plan dat door de gemeente Noord-Beveland is goedgekeurd.

De partijen willen graag een reactie van GS op de ontwikkelingen. Onder meer omdat de provincie verantwoordelijk is voor gemeente-overspannend beleid rondom klimaat, water en infrastructuur.

“Al langere tijd heerst op Noord-Beveland de gedachte dat er een eind moet komen aan de uitbreiding van de grootschalige recreatie. Er is dan ook onlangs door een groot aantal inwoners een uitgebreide zienswijze ingediend met veel vragen aan de gemeente Noord-Beveland”, schrijven de partijen.

Ook wijzen ze op een petitie waarin wordt opgeroepen de “ongeremde groei van het toerisme” en de uitbreiding van Roompot op Noord-Beveland te stoppen. Deze petitie is inmiddels bijna 3500 keer getekend.

De fracties verwijzen ook naar een onderzoek van het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). PvdA/GroenLinks, BBB, D66, Partij voor Zeeland en JA21 concluderen op basis van dat onderzoek dat het NBTC niets ziet in verder uitbreiding van toeristische accommodatie aan de kust. “Het NBTC adviseert om bezoekers in Nederland meer te spreiden, omdat anders het risico op overlast toeneemt en de leefbaarheid onder druk komt te staan.”

Verder schrijven de partijen dat in de stikstofberekeningen voor het project geen rekening is gehouden met de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase. Ook gaan ze in op de mogelijke gevolgen voor landbouwbedrijven omdat het park door de uitbreiding gaat grenzen aan verschillende landbouwpercelen. “Graag hebben wij duidelijkheid over wat dit gaat betekenen voor zaken als overlast van en normen voor geluid, stof en stank.”