Kastelen en kerken in heel Nederland openen deuren met Pinksteren

Meer dan honderd kastelen en zo’n driehonderd kerken in Nederland openen op tweede pinksterdag hun deuren voor bezoekers. Dit jaar is de eerste landelijke Open Kerkendag na twee regionale edities in Noord-Brabant en Zeeland. Volgens coördinator Liam Borger van organisator Stichting Open Kerken zijn kerken “het grootste cultuurbezit van Nederland” en is het evenement vooral bedoeld om de cultuurhistorische waarde te laten zien.

Bezoekers kunnen meestal gratis naar binnen en bijvoorbeeld een kerktoren beklimmen of een kunsttentoonstelling bekijken. De Open Kerkendag staat in het teken van het interieur van kerken. Volgens Stichting Open Kerken is in de gebouwen “zóveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken”. Borger hoopt dat een groot en breed publiek komt kijken. “Kerken hebben een sterke band met de regio, maar mensen zien een kerk in hun buurt vaak niet van binnen. We gaan peilen hoe de dag gaat en hopen dat het volgend jaar weer landelijk kan”, zegt hij.

Dezelfde dag kunnen mensen ook een kasteel in Nederland bezoeken tijdens de zestiende editie van de Dag van het Kasteel. Het thema is dit jaar ‘Upstairs/downstairs’ en staat in het teken van het personeel van kastelen en buitenplaatsen. De verhalen van onder meer poortwachters, koks en huisbewaarders zijn volgens de organisatie van de Dag van het Kasteel vaak verdwenen en vergeten, terwijl kastelen niet konden bestaan zonder deze mensen. Tijdens deze dag reikt de ANWB ook de prijs uit voor het meest romantische kasteel van Nederland.

Een woordvoerder van het evenement stelt dat elk jaar meer kastelen meedoen. Dit jaar doen 120 kastelen mee, vorig jaar iets meer dan honderd. Hij verwacht ook meer bezoekers dan een jaar geleden. “Dit jaar verwachten we zo’n 70.000 mensen. Het wordt ook goed weer.” Vorig jaar kwamen 60.000 mensen kijken.