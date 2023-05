BBB-leider Van der Plas blij met zestien zetels in Eerste Kamer

Het doet BBB-leider Caroline van der Plas weinig dat haar partij in de nieuwe Eerste Kamer een plek minder krijgt dan verwacht. Zij is blij met het aantal zetels dat BBB wél heeft gewonnen. “We gaan van nul naar zestien”, zegt zij tegen de NOS. Daarmee is de partij in één klap de grootste in de senaat.

Toch had BBB een zetel meer kunnen hebben. Door strategisch stemmen door andere partijen ging die evenwel verloren. De coalitiepartijen kregen er juist twee bij en kunnen daardoor straks ook aankloppen bij het blok GroenLinks/PvdA voor een meerderheid.

Van der Plas noemt het “voor nu leuk voor ze” dat de coalitiepartijen die keuze hebben. Maar zij wijst er ook op dat er uiterlijk over anderhalf jaar weer Tweede Kamerverkiezingen zijn. Daarna “ziet het er misschien heel anders uit”.

BBB heeft volgens Van der Plas niet meegedaan aan wat zij “sprokkelen” van zetels noemt. Het was volgens haar zo al ingewikkeld genoeg om alle nieuwe Provinciale Statenleden van de jonge partij “het juiste hokje te laten inkleuren”.

BBB zal volgens aankomend fractieleider Ilona Lagas geen protestpartij zijn in de senaat. “Heel constructief zijn wij”, zegt zij tegen de NOS. “Als ze met goede voorstellen bij ons komen, is er zeker zaken te doen met ons. Lagas noemt BBB “een nieuwe middenpartij”.