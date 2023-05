GroenLinks Zuid-Holland zet Statenlid uit fractie na stem op Volt

GroenLinks in Zuid-Holland heeft Statenlid Debora Fernald uit de fractie gezet, nadat ze bij de Eerste Kamerverkiezingen op Volt had gestemd. Die stem kostte de Senaatsfractie van GroenLinks en PvdA uiteindelijk een zetel. Fractievoorzitter Sinan Özkaya spreekt van “een vertrouwensbreuk” en heeft Fernald na de verkiezingen direct uit zijn fractie gezet.

GroenLinks zat met zes vertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, maar moet nu met vijf mensen verder. De partij voert coalitieonderhandelingen met BBB, VVD, PvdA en CDA. Samen hadden zij 30 van de 55 zetels in de provincie. Dat wordt er nu één minder. Fernald, die met voorkeurstemmen was gekozen, heeft volgens Özkaya laten weten haar zetel te behouden.

“Ons Statenlid Debora Fernald heeft vandaag besloten niet op GroenLinks te stemmen bij de verkiezing voor de Eerste Kamer”, zegt Özkaya. “Dat is ontzettend jammer voor GroenLinks en voor alle kiezers die hun stem op GroenLinks bij de Provinciale Verkiezingen niet vertaald zien in een zetel in de Eerste Kamer.”

Volgens de fractievoorzitter verliep de samenwerking met de Rotterdamse al langer “moeizaam”, ondanks pogingen om daar “van beide kanten” verbetering in te krijgen. “Tot nu toe is het altijd gelukt om daaruit te komen en heeft Debora de lijn van GroenLinks gevolgd.”

Volgens Özkaya hadden de zes Statenleden van GroenLinks in Zuid-Holland afgesproken allemaal op hun eigen partij te stemmen bij de verkiezing voor de Eerste Kamer. Hij was dan ook zeer verrast toen bij het oplezen van de stemmen bleek dat er slechts vijf stemmen voor GroenLinks waren en dat Volt er twee had gekregen, terwijl die partij slechts één zetel in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft.

“Nu zij niet voor GroenLinks heeft gestemd, hebben we helaas moeten concluderen dat er sprake is van een vertrouwensbreuk”, aldus Özkaya. “En dat het niet langer mogelijk is om samen te werken. Wij hebben Debora vandaag laten weten dat zij geen deel meer uitmaakt van de fractie van GroenLinks Zuid-Holland. Debora heeft laten weten dat zij haar zetel zal behouden.”