Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet genoeg voorbereid op rampen

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op rampen, terwijl de kans op een noodsituatie als een vernietigende orkaan hier groot is. In 2017 werd Caribisch Nederland geraakt door de orkanen Irma, Jose en Maria. De crisisorganisatie hield stand, maar had veel beter gekund, concludeerde de inspectie daarna. Een dinsdag gepubliceerd rapport laat zien dat lang niet alle aanbevelingen die toen zijn gedaan, zijn opgevolgd.

De auteurs van het rapport zeggen dat de eilanden niet genoeg middelen hebben om zich op een noodsituatie voor te bereiden. Ze hebben weliswaar crisisplannen gemaakt en doen oefeningen, maar hebben meer vaste crisisfunctionarissen nodig. Ook de aanbeveling om te regelen dat mensen in geval van nood kunnen bijspringen, is nog niet opgevolgd. Op het gebied van samenwerking kan volgens de inspectie eveneens veel worden verbeterd.

De inspectie ziet wel verbeteringen waar het aankomt op de aanvoerlijnen voor goederen, water en medicijnen. Sint-Eustatius en Saba waren in rampenjaar 2017 te afhankelijk van de luchthaven van het nabijgelegen Sint-Maarten. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Sint-Eustatius heeft bijvoorbeeld een nieuwe luchthaven geopend en alternatief vervoer over zee geregeld. Ook zijn de mobiele bereikbaarheid en de meldkamer van de eilanden verbeterd.