Groningse overheden willen dat Groningenveld per oktober sluit

Het Groningenveld moet per 1 oktober worden gesloten, vinden de overheden in de provincie over het gaswinningsgebied. Alleen met dat besluit laat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zien de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop te stellen, aldus de provincie, Groningse gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio.

Vijlbrief heeft zich al uitgesproken voor sluiting per 1 oktober, evenals de Tweede Kamer. De Gasunie heeft het kabinet in februari echter geadviseerd het Groningenveld nog op de waakvlam te houden, zodat uit boorputten in het geval van een extreem koude winter met beperkte buitenlandse aanvoer toch snel extra gas kan worden gewonnen.

Ook bij sluiting van het veld gaan de aardbevingen door, blijft schade ontstaan en voldoen gebouwen nog niet aan de veiligheidsnormen, benadrukken de Groningse overheden. De staatssecretaris moet van dat laatste echt werk maken bij het versterken van gebouwen, aldus de overheden. Zij zien dit onvoldoende terug in de kabinetsreactie op het rapport van de enquĂȘtecommissie over de kwestie.

Wat betreft schade moet het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wettelijk en financieel ruimte krijgen “om schade rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden, ook buiten de aansprakelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), aldus de regio. Die vindt verder dat bij complexe schade meldingen op een eenvoudige manier worden behandeld.