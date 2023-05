Arnhem vangt tot 380 extra vluchtelingen op

Arnhem gaat 360 tot 380 extra vluchtelingen opvangen. Dit in reactie op de “toenemende asielcrisis in Nederland”, aldus de gemeente dinsdag in een persbericht.

De mensen krijgen per direct onderdak op de Rijnkade. Daar worden twee extra opvangschepen geplaatst.

“Arnhem is een gastvrije stad, en als we vluchtelingen kunnen helpen die anders op straat moeten slapen, dan zullen we dat altijd doen”, aldus Paul Smeulders, wethouder vluchtelingen. “Het is code rood in de asielopvang, daarom nemen wij de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing. We roepen andere gemeentes op om ook te kijken waar het mogelijk is om deze mensen op te vangen zodat we hen en elkaar helpen.”

Met de toevoeging van de twee nieuwe schepen komt het totale aantal opvangschepen in de Gelderse hoofdstad uit op zes. Vier daarvan worden beheerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en twee door het Leger des Heils. De vluchtelingen zullen beschikken over eigen kajuiten en gemeenschappelijke speelruimtes voor kinderen. Zelf koken op de schepen is niet mogelijk, hiervoor is een gezamenlijke eetruimte beschikbaar.

Het contract voor deze nieuwe opvang loopt voorlopig tot eind 2024, maar de gemeente streeft naar meer permanente plekken voor de opvang van vluchtelingen op de lange termijn. “Uiteindelijk is dit beter voor het welzijn van de vluchtelingen en verminderen de kosten voor de gemeente.” De nieuwe plekken komen bovenop de al bestaande 2000 opvangplekken in Arnhem, waarvan ruim 700 zijn bestemd voor ontheemden uit Oekra├»ne. Met de nieuwe uitbreiding zijn er in Arnhem ongeveer 2500 opvangplekken beschikbaar voor vluchtelingen en ontheemden.