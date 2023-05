Drie mensen dankzij voorkeurstemmen in Eerste Kamer

Drie mensen hebben genoeg voorkeurstemmen gekregen voor een zetel in de Eerste Kamer. Ze zijn gekozen, hoewel ze eigenlijk te laag op de kandidatenlijst van hun partij stonden. Het zijn Tekke Panman (nummer 16 van de BoerBurgerBeweging), Ilse Bezaan (nummer 6 van de PVV) en Roel van Gurp (nummer 9 van GroenLinks). De Verkiezingsdienst van het ANP heeft dat uitgerekend.

De Kiesraad stelt donderdag officieel de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen van dinsdag vast, maar heeft woensdag de processen-verbaal van de twaalf provincies en vier kiescolleges gedeeld. Elke stem daar is een bepaald aantal punten waard, afhankelijk van het aantal inwoners.

Binnen GroenLinks woedde een strijd tussen enkele afdelingen om de eigen kandidaat in de Kamer te krijgen. Zo stemden de vijf Statenleden van de partij in Noord-Brabant unaniem voor Roel van Gurp uit Tilburg. Daarmee kwam hij met de hakken over de sloot in de Senaat. Hij had 2387 punten nodig voor een voorkeurszetel en kreeg er 2390. Partijgenoot Lara de Brito uit Wageningen kreeg niet alleen stemmen in haar eigen Gelderland, maar ook in Drenthe. Dat is echter niet genoeg, ze komt uit op 2057 punten. Ze staat achtste op de lijst van GroenLinks, dat zeven senatoren krijgt.

Ilse Bezaan uit Blaricum, zesde op de lijst van de PVV, kreeg meer stemmen dan haar lijsttrekker Marjolein Faber. Bezaan ontving 4253 punten, Faber 3590. In Zuid-Holland stemden zeven van de acht Statenleden van BBB voor Tekke Panman uit Den Haag, nummer zestien op de lijst. Daarnaast kreeg hij een stem in Drenthe. Dat leverde 4961 punten op en daarmee is hij in zijn eentje goed voor twee zetels in de Eerste Kamer.

BBB-lijsttrekker Ilona Lagas, uit het Overijsselse Vinkenbuurt, kreeg de meeste punten: 29.711. Daarna volgen Edith Schippers (VVD, 20.534 punten) en Mei Li Vos (PvdA, 10.770 punten). In totaal stonden 616 mensen kandidaat voor de Eerste Kamer. Van hen kregen 277 geen enkele stem.