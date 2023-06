Partijen Utrecht willen formatie zonder BBB voor reces afronden

GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA in de provincie Utrecht willen nog voor het zomerreces, dat op 10 juli begint, de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie afronden. Na afloop van het reces zou dan een nieuw college van Gedeputeerde Staten gevormd kunnen worden, meldt de provincie Utrecht. BBB, de winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart dit jaar, is niet in beeld voor deelname aan de coalitie.

Na afloop van de formatiegesprekken gaan de vijf partijen een coalitieakkoord uitwerken. Het is de bedoeling daar inwoners, gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij te betrekken, laat de provincie weten.

De beoogde coalitie heeft een meerderheid van 25 van de 49 zetels. Cees van Eijk en Floor Vermeulen, die als informateurs een samenwerking van GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA adviseerden, zullen nu als formateurs de gesprekken over de coalitievorming begeleiden.

Eerder liep een poging om een coalitie te vormen met BBB en GroenLinks spaak na gesprekken over onder meer de energietransitie. Die partijen hebben elk zeven zetels en zijn de grootste twee in de Utrechtse Staten. BBB-fractievoorzitter Anton Verleun reageerde woensdag in een vergadering van Provinciale Staten teleurgesteld op het buitenspel zetten van zijn partij. De Utrechtse BBB-voorman liet weten dat zijn partij graag verantwoordelijkheid als coalitiepartij had willen dragen en dat nog steeds wil.