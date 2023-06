Brabant wil 8 miljard euro voor landelijk gebied

De provincie Noord-Brabant denkt 8 miljard euro nodig te hebben om te kunnen voldoen aan de doelstellingen voor stikstof en natuurherstel. Daarmee zou de provincie een belangrijke hap opeisen uit het landelijk transitiefonds, waarin 24,3 miljard euro zit.

“Dat wordt financieel lastig, want 23 miljard gedeeld door twaalf provincies is minder dan 8 miljard”, constateerde JA21-fractievoorzitter Willem Rutjens vrijdag tijdens een informatiesessie voor de Provinciale Staten van Brabant.

Brabant is nog het Provinciaal Programma Landelijk Gebied aan het opstellen en moet dat uiterlijk eind deze maand indienen bij het Rijk. Daarin is onder meer sprake van het terugdringen van de ammoniakuitstoot uit de landbouw met 42 procent, 30 procent natuurherstel in de komende zeven jaar en de aanleg van 13.000 hectare nieuwe bossen en het herstel van bestaande bossen.

Het grootste deel van het landelijk gebied in Brabant is agrarisch. De eerste prioriteit ligt bij het terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, legden ambtenaren uit aan de Statenleden. “Alles kan niet in één keer, we moeten prioriteiten stellen.”

Johan van Dommelen van de BoerBurgerBeweging (BBB) zette vraagtekens bij de stelling dat vooral de landbouw verantwoordelijk zou zijn voor onttrekking van grondwater uit de bodem. Hij wees erop dat drinkwater- en frisdrankbedrijven in Brabant veel grotere hoeveelheden grondwater gebruiken. Daarbij bestempelde hij de frisdrankfabrieken als niet-essentieel en de landbouw als essentieel.

De partijen wilden vooral weten wat er met de plannen voor het landelijk gebied gebeurt als er geen landbouwakkoord is gesloten voor 1 juli, de deadline voor het landelijke gebiedsplan. De provincies hoeven vooralsnog alleen een concept in te dienen, omdat er nog verschillende onzekere factoren zijn en nog geen enkele provincie een nieuwe coalitie heeft gevormd na de provinciale verkiezingen in maart. Pas begin volgend jaar moeten de provincies een definitief plan overleggen.

Later deze maand spreken de Staten in Noord-Brabant inhoudelijk over de gebiedsplannen.