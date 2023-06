Van der Burg kijkt ondanks kritiek asielbeleid uit naar congres

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) kijkt ondanks de kritiek van partijgenoten op zijn migratiebeleid uit naar het VVD-congres dat zaterdag plaatsvindt in Apeldoorn. Onder meer de bekende VVD’ers Johan Remkes en Henk Kamp lieten zich kritisch uit over de asielaanpak van de bewindsman. Van der Burg vindt het congres van zijn partij juist interessant als er goede debatten zijn. “Ik hou niet van gezapige dingen”, licht hij toe.

Over de aanpak van de asielcrisis kan de staatssecretaris niets loslaten. Hij zegt hier half juni meer over te kunnen vertellen. Hij vindt ook dat het lang duurt, maar zegt niet anders te kunnen. “We doen het op zijn egeltjes”, zegt hij net als vorige week. “Dat is noodzakelijk als mensen het niet helemaal eens zijn.”

Donderdagavond lieten experts aan Van der Burg weten dat ze zijn spreidingswet te ingewikkeld vinden. Deze wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers beter over het land verdeeld worden. De bewindsman kan zich in de kritiek vinden, maar is bang dat de wet met aanpassingen geen meerderheid in de Tweede Kamer zou krijgen. “Ik heb liever een wet die beter had gekund, maar waar we wel mee aan de slag kunnen, dan een perfecte wet die uiteindelijk sneuvelt.” De staatssecretaris gaat er zelf vanuit dat de spreidingswet uitvoerbaar is.